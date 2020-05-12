Yangını söndürdüler, oruçlarını açtılar - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, itfaiyeciler ve elektrik dağıtım şirketi çalışanları yangının ardından vatandaşların getirdiği su ve yiyeceklerle oruçlarını açtı.

Gölcük Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde akşam saatlerinde Cüneyt G.'nin oturduğu binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Çatının küçük bir bölümü hasar gördü. Akşam ezanının okunması üzerine vatandaşlar su ve yiyecek getirerek itfaiyecilerin ve yangın nedeniyle olay yerine gelerek çalışma yapan elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının oruçlarını açmasını sağladı.