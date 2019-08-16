Son Dakika Haberleri: Yangını söndürmeye yardımcı olan 2 kişiye köpek saldırdı
Son Dakika Güncel Haber

Yangını söndürmeye yardımcı olan 2 kişiye köpek saldırdı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangını söndürmeye çalışan 2 kişi köpeğin saldırısına uğradı.

Yangını söndürmeye yardımcı olan 2 kişiye köpek saldırdı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesindeki samanlıkta çıkan yangını söndürmeye çalışan 2 kişi köpeğin saldırısına uğradı.
Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tekke mahallesinde meydana geldi. Selahattin Köse'ye ait evinin bahçesindeki samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Samanlıktan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Samanlığa koşan mahalleli söndürme çalışmalarına katılarak seferber oldu. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren mahalle sakinlerinden Sedat Terzi (51) ve Erdi Kethuda (26) ise samanlık sahibinin bahçede bulunan çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Sahibi tarafından köpek uzaklaştırılırken, yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
İtfaiye ekiplerinin ve mahallelinin çabasıyla 1 saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti
Hastanede skandal! Dört kaburgası kırılan gaziye sağlam raporu verilmiş 3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 23:22:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangını söndürmeye yardımcı olan 2 kişiye köpek saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]