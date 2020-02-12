Yangını söndürürken yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangını söndürürken yaralandı - Son Dakika

Yangını söndürürken yaralandı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangını ev sahibi kendi imkanlarıyla söndürmek isterken hafif yaralandı.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangını ev sahibi kendi imkanlarıyla söndürmek isterken hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi 90. Sokak'ta bulunan ev yangını ev sakinlerinin kendi çabaları ile söndürülmeye çalışırken A.K. hafif yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye yaralı vatandaşa müdahale ederek 112 ekiplerine teslim etti. Evde daha sonra soğutma çalışması yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Kadıköy, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
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