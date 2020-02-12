Yangını söndürürken yaralandı - Son Dakika

Yangını söndürürken yaralandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangını ev sahibi kendi imkanlarıyla söndürmek isterken hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangını ev sahibi kendi imkanlarıyla söndürmek isterken hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi 90. Sokak'ta bulunan ev yangını ev sakinlerinin kendi çabaları ile söndürülmeye çalışırken A.K. hafif yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye yaralı vatandaşa müdahale ederek 112 ekiplerine teslim etti. Evde daha sonra soğutma çalışması yapıldı. - BALIKESİR
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