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Yangını unuttu altınlarını saydı - Son Dakika

Yangını unuttu altınlarını saydı

27.09.2021 13:25
Yangını unuttu altınlarını saydı, System.String[]

Malatya'da gözleri önünde 2 katlı müstakil binası kül olan Raziye İnce, evde sakladığı 6 bin TL'nin yanmasının üzüntüsünü yaşarken itfaiye ekipleri tarafından bulunan 11 tam ve 6 çeyrek altını ise sayarak teslim aldı.

Malatya'da gözleri önünde 2 katlı müstakil binası kül olan Raziye İnce, evde sakladığı 6 bin TL'nin yanmasının üzüntüsünü yaşarken itfaiye ekipleri tarafından bulunan 11 tam ve 6 çeyrek altını ise sayarak teslim aldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Arguvan ilçesi Narmikan Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam çıktı. Aziz ve Raziye İnce çiftine ait iki katlı binada çıkan yangın kısa sürede alt katta bulunan bakkala da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangına 4 araç 9 personel ile müdahale etti. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ev ve bakkal kullanılmaz hale gelirken yangında kadının aklına ise yorganın içerisine sakladığı paraları ve altınlar geldi. Ekiplere para ve altınlarının kurtarılmasını isteyen Raziye İnce'nin üzüntüsü 6 bin TL'nin kül olduğu haberi üzerine ikiye katlandı. İtfaiye ekipleri İnce'nin tarif ettiği odada yaptığı aramada ise 11 tam ve 6 çeyrek altını bularak sahibine teslim etti. Yanan binanın ve paraların acısı hafifleyen İnce ise altınları sayarak teslim aldı. Yangında ev ve bakkal kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ve jandarma ekipleri ise yaptığı incelemelerde henüz nedeni bilinmeyen yangının ilk çıktığı bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. - MALATYA

Yangını unuttu altınlarını saydı
Yangını unuttu altınlarını saydı
Yangını unuttu altınlarını saydı
Yangını unuttu altınlarını saydı

Türk Lirası, Malatya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangını unuttu altınlarını saydı - Son Dakika


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