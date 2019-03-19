Yangınımıza Bir Damla Su Olmalarını Bekliyoruz"

Aydın'ın Söke ilçesinde içerisinde oyun oynadığı otomobilde çıkan yangında yüzü ve vücudunun bir kısmı yanan 4 yaşındaki Halil Geyik'in ailesi, evlatlarının doku nakli için "Ateşe bir damla su dök" kampanyasını başlattı.

FERDİ UZUN - Aydın'ın Söke ilçesinde içerisinde oyun oynadığı otomobilde çıkan yangında yüzü ve vücudunun bir kısmı yanan 4 yaşındaki Halil Geyik'in ailesi, evlatlarının doku nakli için "Ateşe bir damla su dök" kampanyasını başlattı.



Çalışlı Mahallesi'nde yaşayan Halime (32) ve İsmail Geyik (37) çiftçinin 3 çocuğundan biri olan Halil'in geçen yıl içinde oynadığı amcasına ait otomobilde yangın çıktı. Yoldan geçen bir sürücünün uyarısıyla olaydan haberi olan anne Halime Geyik, çocuğunu otomobilden dışarıya çıkardı. Anne ve çocuğunun uzaklaşmasının ardından kısa bir süre sonra LPG'li araçta patlama meydana geldi.



Vücudu yanan küçük Halil, Aydın'dan sonra yaklaşık 40 gün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördü. Yaşam savaşını kazanan Halil'in yüzünün tamamı ile vücudunun birçok yerindeki yanık izleri geçmedi.



Çocuklarının tedavisi için mücadeleyi sürdüren Geyik çifti, ameliyat masrafları için 200 bin lira gerektiğinin belirtilmesi üzerine Aydın Valiliğinin de onayıyla "Ateşe bir damla su dök" adlı yardım kampanyası başlattı. Aile, şimdi kendilerine uzatılacak yardım eliyle çocuklarının eski günlerine dönmesini umut ediyor.



"41 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi"



Anne Halime Geyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunu alevlerin içinde gördüğünde hızlıca yanan otomobile koştuğunu söyledi. Oğlunu içinden aldıktan saniyeler sonra otomobilde patlama meydana geldiğini belirten Geyik, şöyle konuştu:



"Aydın'dan helikopterle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittik. 41 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Doktorlar yaşama ümidinin olmadığını söylediler. 'Umudunuzu yitirmeyin.' de demiyorlardı. Onlardan bir umut bekliyordum ama her defasında 'Hazırlıklı olun, ölür.' diyorlardı. Yoğun bakımda kendine geldi ve vücudundan alınan derilerle 4 ameliyat oldu."



Göz damlası ve krem için ayda bin lira ödediklerini vurgulayan Geyik, eşinin gündelik işlerde çalışmasından dolayı ekonomik sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.



Yaklaşık 11 aydır hastaneye gidip geldiklerini anlatan Geyik, "Şu an için devlet hastanelerinde ameliyat imkanımız yok. Bodrum'da özel bir hastane ile görüştük, orada yaklaşık 200 bin lira bir masraftan bahsedildi. Bu yardım kampanyası da Aydın Valiliğinin desteğiyle başlatıldı. Tek isteğim oğlumun eski günlerine geri dönmesi. Yangınımıza bir damla su olmalarını bekliyoruz. Şu anda dışarı çıkamıyor. Ameliyat olursa güneşe çıkıp parklarda oynayabilecek." dedi.



Geyik, yaşadıkları onca zor günlere rağmen hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini dile getirdi.



Türk halkından bir umut beklediklerini aktaran Geyik, "Doku nakli gerekiyor. Gözleri için de bir operasyon yapılacak. Sol elini rahat kullanamıyor." diye konuştu.

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