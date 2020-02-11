Yangının ardından korkunç manzarayla karşılaştılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangının ardından korkunç manzarayla karşılaştılar - Son Dakika

Yangının ardından korkunç manzarayla karşılaştılar

7 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah 08.00 sıralarında bir apartmanın ikinci katında çıkan yangına müdahale eden ekipler yangını söndürdükten sonra evde yalnız yaşadığı öğrenilen 48 yaşındaki Suat Çetin'in cansız bedeni 112 ekipleri tarafından bulundu.

Yangının ardından korkunç manzarayla karşılaştılar, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah 08.00 sıralarında bir apartmanın ikinci katında çıkan yangına müdahale eden ekipler yangını söndürdükten sonra evde yalnız yaşadığı öğrenilen 48 yaşındaki Suat Çetin'in cansız bedeni 112 ekipleri tarafından bulundu. Çetin'in cansız bedeni otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


Alaşehir Beşeylül Mahallesi Reddi İlhak Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan 48 yaşındaki Suat Çetin bu sabaha karşı saat 08.00 sularında evinde çıkan yangın sonrası dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Sabah 08.00 sıralarında apartmandaki diğer komşular, Suat Çetin'e ait dairenin penceresinden dumanlar yükseldiğini fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarından sonra 112 acil ekipleri yangın çıkan odaya girdiklerinde Suat Çetin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Suat Çetin'in cansız bedeni otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Alaşehir Cumhuriyet Savcılığı yangınla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
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