Yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı - Son Dakika
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Yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangının bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı.


İlçenin Kadılar Mahallesi ile Yiğitler Mahallesi kırsalında meydana gelen yangında en az 37 dönüm orman arazisi ve 120 dönüm fındık bahçesi içerisinde bulunan otluk alan zarar gördü. Yangın sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği teyakkuza geçerken Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler de yangın alanında incelemelerine devam ediyor.


Yangında arılar telef oldu


Yiğitler Mahallesi kırsalına da sıçrayan dün geceki yangında Yaşar Öztürk isimli vatandaşa ait içerisinde arı bulunan yaklaşık 15 adet kovan yandı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler incelemelerini sürdürürken yangının çıkış nedeni ise titizlikle araştırılıyor. - ORDU

Yiğitler Mahallesi, Kadılar, Ordu, Ünye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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