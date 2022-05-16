Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi

16.05.2022 14:43

Son dakika habere göre Barakfakih Mahallesi'ndeki fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.

Barakfakih Mahallesi'ndeki fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi. Görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Diğer yandan fabrikadaki yangın 3 saat sonra söndürülürken, hurdaya dönen fabrika görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde bulunan ısı yalıtım levhaları, yapı kimyasalları ve ambalaj üretimi yapan fabrikada 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve dumanlar başta Kestel, Gürsu ilçeleri olmak üzere şehrin birçok noktasından görüldü.

Öte yandan, 3 saat sonra söndürülen yangının ardından hurdaya dönen fabrika dron ile havadan görüntülendi.

(Hakan Gönül - Ali Kamur - İHA)

Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi
Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bursa'daki yangın sonrası hurda haline dönen fabrika havadan görüntülendi - Son Dakika


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