Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar - Son Dakika
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Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar

23.03.2022 19:13

Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar Karabük'te oto yedek parça deposunun bodrum katında çıkan yangının üst kata sıçrama tehlikesine karşın vatandaşlar içerideki malzemeleri dışarıya çıkartmak için zamanla yarıştı.

Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar

KARABÜK - Karabük'te oto yedek parça deposunun bodrum katında çıkan yangının üst kata sıçrama tehlikesine karşın vatandaşlar içerideki malzemeleri dışarıya çıkartmak için zamanla yarıştı.

Beşbinevler Bahçelievler Mahallesinde bulunan oto yedek parça deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede yangının üst katlara sıçramama ihtimali tedirginlik oluşturdu. Korkutan yangında depoda bulunan malzemeleri dışarıya çıkartmak için vatandaşlar seferber oldu. Zamanla yarışılan yangında sağlam koliler güvenli alana taşındı.

Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar
Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar
Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar
Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar
Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar
Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar
Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangının çıktığı depodaki malzemeleri çıkartmak için zamanla yarıştılar - Son Dakika


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