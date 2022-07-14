Datça'da kontrol altına salınan orman yangınıyla ilgili havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının ilk çıktığı nokta olan Radar Tepe kavşağındaki trafo ve yüksek gerilim hattında jandarma ekipleri ve bilirkişi tarafından inceleme yapıldı. Ekipler bölgedeki vatandaşların ifadesine başvurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Datça'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına alındı (8) - Son Dakika

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