Yangının kahramanları Bayrampaşa'da - Son Dakika

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu yangın bölgesine Bayrampaşa Belediyesi de ekiplerini göndererek alevlerle mücadeleye katkı sağladı. Yangın kahramanları görevlerini başarıyla tamamlayarak İstanbul'a döndü.

Türkiye'deki birçok kenti günlerdir etkisi altına alan orman yangınları çok sayıda canlının ölümüne ve binlerce ağacın yok olmasına neden oldu. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu yangın bölgesine Bayrampaşa Belediyesi de ekiplerini göndererek alevlerle mücadeleye katkı sağladı. Yangınların kontrol altına alınmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi'nin 'yangın kahramanları' görevlerini başarıyla tamamlayarak İstanbul'a döndü.

"Felaketler karşısında kenetlenen bir milletiz"

Yangının başta insanlar olmak üzere, tüm canlıları tehdit eden büyük bir felaket olduğunu belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Biz tüm acılarda ve felaketlerde kenetlenen bir milletiz. Birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek yangınların kontrol altına alınmasını sağladık. Bu büyük mücadeleye destek veren tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Allah, ülkemizi her türlü felaketten korusun" dedi. - İSTANBUL