Yangının kahramanları, yorgun bedenlerini toprak üzerinde dinlendiriyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Yangının kahramanları, yorgun bedenlerini toprak üzerinde dinlendiriyorlar

17.07.2022 13:18

Yangının kahramanları, yorgun bedenlerini toprak üzerinde dinlendiriyorlar Muğla'nın Datça ilçesinde 13 Temmuz günü meydana gelen orman yangını kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları sürerken, bölgede bulunan işçilerin toprak üzerinde dinledikleri görüldü.

Yangının kahramanları, yorgun bedenlerini toprak üzerinde dinlendiriyorlar

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde 13 Temmuz günü meydana gelen orman yangını kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları sürerken, bölgede bulunan işçilerin toprak üzerinde dinledikleri görüldü.

Sıcaklığın artması ve rüzgarın şiddetli olması sebebiyle yangın bölgesinde zaman zaman tütmeler meydana geldiği ve orada bekleyen orman ekipleri tarafından anında müdahale edildiği bildirildi.

Bölgede 117 yangın personeli yangın bölgesinde nöbetlerine devam ederken zaman zaman tütmelere karşı yangın helikopteri su dolu hazneyle devriye atıyor. 24 saat bölgede bekleyen ekipler ise ağaç altında dinlenip işlerine devam ediyor.

Öte yandan 13 Temmuz Çarşamba günü başlayan orman yangınından kaçan geyik orman işçileri tarafından görüntülendi.Görüntülerde geyiğin işçileri görüp kaçması yer alıyor.

YORUMLAR
500
15 Temmuz kahramanları İstanbul Havalimanı'nda anıldı 15 Temmuz kahramanları İstanbul Havalimanı'nda anıldı Son dakika haberi! Kahramanları silah arkadaşları unutmadı Son dakika haberi! Kahramanları silah arkadaşları unutmadı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangının kahramanları, yorgun bedenlerini toprak üzerinde dinlendiriyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:26 Manchester United'ın yeni transferi Martinez'e Köksal Baba benzetmesi! Paylaşıma beğeni yağdı
14:21 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına tepki: Adaylığı Türkiye için felaket olur! Başarı istiyorsa Mansur Yavaş'ın önünü açsın
14:09 Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan takipçisine estetik açıklaması: Kulağımda estetik yok, kepçe kulak bandı kullanıyorum
13:17 Bursa'da "park yeri" tartışmasında kan dökülmüştü: Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
13:13 Engin Özkoç'tan 15 Temmuz gecesine ait paylaşım: Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu!
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 14:38:07. #1.12#
SON DAKİKA: Yangının kahramanları, yorgun bedenlerini toprak üzerinde dinlendiriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement