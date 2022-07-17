Sıcaklığın artması ve rüzgarın şiddetli olması sebebiyle yangın bölgesinde zaman zaman tütmeler meydana geldiği ve orada bekleyen orman ekipleri tarafından anında müdahale edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yangının kahramanları, yorgun bedenlerini toprak üzerinde dinlendiriyorlar - Son Dakika

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