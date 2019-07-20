Son Dakika Haberleri: Yangının ormana sıçramasını engellemeye çalışırken öldü
Son Dakika Güncel Haber

Yangının ormana sıçramasını engellemeye çalışırken öldü

49 dakika önce

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, Hasan Dede Solak (60), zeytinliğinde anız yakarken rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

Yangının ormana sıçramasını engellemeye çalışırken öldü, System.String[]
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, Hasan Dede Solak (60), zeytinliğinde anız yakarken rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale eden Solak, hayatını kaybetti.
Alibeyli Mahallesi'nde, kendine ait zeytinlikteki otları ateşe veren Hasan Dede Solak, alevlerin rüzgarın etkisiyle zeytinliğin yanındaki ormanlık alana sıçraması üzerine müdahalede bulundu. Yangının büyümesini engellemey çalışan Solak, bu sırada alevlerin ortasında kaldı. Solak, hayatını kaybederken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve orman işletmesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve orman işletmesi ekiplerince yangın söndürüldükten sonra Solak'ın cesedine ulaşıldı. Solak'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Alibeyli Mahallesi, Sumbas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sitede panik ve korku anları! Klima patladı alevler tüm her yeri sardı Uçakta bulunan cenin polisi harekete geçirdi! Çok yönlü soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu Anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 20:28:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangının ormana sıçramasını engellemeye çalışırken öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]