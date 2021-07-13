Yangının sebebi sıcaklıklar değilmiş! Ormanı ateşe verip elini kolunu sallayarak bölgeden ayrıldı - Son Dakika

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınları da arttı. Ancak bazı yangınlar, insan eliyle çıkarılıyor. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs tarafından çıkarıldığı belirtilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki tarlaların bitişiğindeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

"NİYE YAKTIN ORALARI"

Bu arada, cep telefonuyla yangını görüntüleyen bir kadın, ormanın ateşe verildiğini öne sürdü. Görüntülerde, kadının, bölgeden ayrılan bir erkeğe, "Niye yaktın oraları. Abi orman yanıyor, niye yaktın?" diye seslendiği görüldü. Kadının kendisini görüntülediğini fark eden elinde poşet olan kişi, yüzünü kapatarak bölgeden uzaklaştı.

ŞÜPHELİ ARANMAYA BAŞLADI

Yangınla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının görüntülerini çektiği şüpheliyi arıyor.