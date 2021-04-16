Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor - Son Dakika

Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor

16.04.2021 16:54

Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor Yangında büyükbaş hayvanları telef olan Dereiçi köylülerine devletten inek desteği Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde geçtiğimiz 17 Mart tarihinde çıkan yangında, 35 bina, 60 ev ile ahır ve samanlık yanmış,...

Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor

Yangında büyükbaş hayvanları telef olan Dereiçi köylülerine devletten inek desteği

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde geçtiğimiz 17 Mart tarihinde çıkan yangında, 35 bina, 60 ev ile ahır ve samanlık yanmış, 20 dolayında büyükbaş hayvan da telef olmuştu. Hayvanları yanarak telef olan ailelere ilçe kaymakamlığı tarafından süt inekleri dağıtıldı.

Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde 1 ay önce bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçramıştı. Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğüne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 10 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi. Yangın, sabaha karşı yağan yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı köyde yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Hasar tespit çalışması süren köyde, iş makineleri eşliğinde enkazlar çalışması sürüyor.

" Şuan mağdur durumda hiçbir vatandaşımız yok"

Yusufeli Kaymakamlığı tarafından yangında hayvanları telef olan ailelere kendilerinin seçtiği hayvanlar dağıtıldı. Dağıtım sırasında gazetecilere açıklamalarda buluna Kaymakam Ömer Faruk Özdemir yaklaşık bir ay önce burada büyük bir felaket yaşadıklarını ifade ederek "Aradan kısa bir zaman geçmesine rağmen devletimiz bütün imkanlarıyla köyümüze müdahale etti. Sayın Bakanlarımız, sayın valimizin destekleriyle yaralar hızlıca sarıldı. Şuanda mağdur durumda hiçbir vatandaşımız yok, dışarıda kalan hiçbir arkadaşımız yok. Yangın günü can kaybımız yada yaralanmamız olmamasına rağmen ne yazık ki hayvan teleflerimiz vardı. Bugünde o eksiklerimizi giderdik. Hayvanları yanarak ölen vatandaşlarımıza kendi tercih etmiş olduğu hayvanları hediye ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte yeni evleri 6 ay gibi kısa sürede yapılacak. ve vatandaşlar evlerine kavuşmuş olacak" dedi.

"Burası Yusufeli beklediğimiz bir refleksti"

Bir basın mensubunun yangın sonrası köyde yaşanan birlik, beraberlik ve dayanışmaya yönelik soru üzerine Kaymakam Özdemir şunları söyledi:

"Burası Yusufeli bizim için şaşırtıcı bir durum olmadı. Biz bu refleksi bekliyorduk. Özlediğimiz bu duyguyu hem bize hem de bütün ülkemize yaşatmış oldular. Bizde basın temsilcileri olarak süreci takip edip bütün Türkiye bu haberleri gözleri yaşlı ve ümitle seyretti. Bu topraklarda böyle değerler henüz yok olmadı, tükenmedi. İnşallah ülkemizin her karış toprağında bu kadirşinas duyguları yaşatırız."

"Yanan canlara üzüldüğümüz kadar hiçbir şeye üzülmedik"

Köy Muhtarı Sabri Duman ise "Bugün yangını üzerinden 30 gün geçti. 30 yıl taşıyıp emek ettiğim evim yandı, ahırım yandı. Yanan canlara üzüldüğümüz kadar hiçbir şeye üzülmedik. Eşim de aynısını söylüyor, keşke şu yanan hayvanları kurtarabilseydik. Belki yanan hayvanlarımızın yerini tutmaz onlarla vakit geçirmiş onlarla haşir neşir olmuşuz. Kaymakamımız aracılığıyla gittik hayvanlarımız aldık. Sahiplerine teslim ettik" diye konuştu.

Yangında evi, ahırı ve hayvanları yanan Fehime Duman'a ineği teslim edildi. Duygusal anlar yaşayan Duman "Allah devletimizden razı olsun. Her zaman yanımızda oldu. Şuan hiçbir eksiğimiz yok. Bugünde ineğim geldi herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kulandı.

Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor
Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor
Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor
Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor
Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor
Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor
Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor
Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor
Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor

Yusufeli, Dereiçi, Artvin, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yangının üzerinden 1 ayın geçtiği Dereiçi'nde yaralar sarılmaya devam ediyor - Son Dakika


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