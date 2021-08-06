Mersin'de yangının yaraları birlikte sarılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Aydıncık, Bozyazı ve Silifke'de meydana gelen yangının ardından "Biriz Beraberiz" sloganıyla yaptığı dayanışma çağrısı üzerine Mersinliler seferber oldu

Vatandaşlardan toplanan yardımlar, tırla bölgeye gönderildi

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Aydıncık, Bozyazı ve Silifke'de meydana gelen yangının ardından "Biriz Beraberiz" sloganıyla yaptığı dayanışma çağrısı üzerine Mersinliler seferber oldu. Vatandaşlardan toplanan yardımlar, tırla bölgeye gönderildi.

Çağrıyı duyan ve Teksin'i başvuru yağmuruna tutan vatandaşlar, kısa sürede çok sayıda yardımı yangın mağdurları için Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren aşhaneye ulaştırdı. Koltuk takımından mutfak eşyalarına, hijyen malzemelerinden bebek giysilerine kadar çok sayıda eşyanın bağışlandığı yardımların yüklendiği tır, yangın bölgesindeki yurttaşlara ulaştırıldı.

"Vatandaşlarımız çok sağduyulu ve duyarlı bir şekilde davrandılar"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, Mersinlilerin kısa sürede gerçekleştirmiş olduğu dayanışma örneğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yangının başladığı ilk günden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yangın bölgesine mobil mutfak tırını yönlendirerek yangında mağdur olan vatandaşlara ve yangın bölgesinde çalışan personele sıcak yemek ulaştırdıklarını anımsatan Yıldırım, "Gıda yardımında bulunduk. Soğuk su takviyesi yaptık ve vatandaşlarımıza gıda dağıtımında bulunduk. Şimdi de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak duyarlı Mersin halkımızın 'Biriz Beraberiz' dediği bugünlerde vatandaşlarımızın gönüllü olarak yaptığı bağışları görmüş olduğunuz tırla yangın bölgesine ulaştırarak vatandaşlarımızı desteklemeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız çok sağduyulu ve duyarlı bir şekilde davrandılar. Ellerinden gelen her şeyi seferber edip gönderdiler. Yangında mağdur olan vatandaşlarımıza biz bu yardımları ileterek Büyükşehir Belediyesi olarak bu görevimizi de yerine getirmek istiyoruz" dedi.

"Bağışlanan eşyaların sevkiyatını hızlı bir şekilde sağladık"

"Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde vatandaşlarımız çok hızlı bir dayanışma örneği gösterdiler" diyen Yıldırım, vatandaşların bağışlamak istedikleri eşyaları Teksin üzerinden kendilerine bildirdiğini belirtti. Bağışlanan eşyaların sevkiyatını hızlı bir şekilde sağladıklarını söyleyen Yıldırım, yardım bölgesine gönderilen tırın içerisinde gıda, mutfak ve temizlik malzemeleri ile ev eşyaları bulunduğunu dile getirdi.