Yangınla Hayalleri de Kül Oldu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuşdil ailesinin evi, elektrik kontağından çıkan yangında kül olurken, 4 ay sonra evlenecek olan Ayşe Kuşdil'in (29) çeyizi de yandı.Dün, Gebze Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde Ahmet Kuşdil'e ait evde, elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangında, 4 ay sonra evlenecek olan Ayşe Kuşdil'in çeyizi de kül oldu. Ayşe Kuşdil yangının mutfakta başladığını belirterek, "Gece yarısı sabaha karşı yatıyordum. Abimin yanıyor diye bağırmasıyla kalktık. Dumandan birbirimizi göremiyorduk. Baktım mutfak yanıyor. Kapıyı açarak dışarı çıkmaya başladık. Yangınla beraber çeyizimin tamamı da yandı. Yakında evleneceğim ama maalesef her şeyim gitti. Hayallerim de gitti. Yangın elektrik kontağından çıkmış. Her şeyimiz yandı. Çok kötü durumdayız, mahvolduk" dedi. Anne Fatma Kuşdil ise "Evimiz sabaha karşı yandı, her şeyimiz yandı. Çocuklarımla canımızı zor kurtardık. Kızımın da çeyizi vardı, onların hepsi yandı. Allah kimseye böyle bir durumu yaşatmasın. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Canımızı zor kurtardık, ama başka hiçbir şey kurtaramadık. Buzdolabı yandı, çamaşır makinesi yandı, tabak çanakların hepsi yandı. Hiçbir şeyi kurtaramadık" diye konuştu. - Kocaeli