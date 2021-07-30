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Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim - Son Dakika

Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim

30.07.2021 14:36

Türkiye 14 noktada devam eden yangınları söndürmek için gece gündüz çalışırken, Türk Hava Kurumu'nun hangarında yatan uçaklar özellikle sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı. Kurum bünyesindeki uçakların kullanılması için yeni bir iş modelini önerdiğini ancak kayyum yönetimine ulaşamadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim" sözlerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu (THK) bünyesindeki uçakların kullanılması için yeni iş modeli önerdiğini belirterek, "Aradım kayyumu, ulaşamadım" dedi.

"UÇAKLARI KİRALAMIMIZA, PİLOTLARI İSTİHDAM ETMEMİZE İZİN VERSİNLER"

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim. Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan yangınla mücadele için yeni model önerisi: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim

HANGARDA YATAN UÇAKLAR BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Türk Hava Kurumu'ndaki çok sayıda yangın söndürme uçağının çeşitli sebeplerden dolayı hangarda yatıyor olması ve Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarda kullanılmaması özellikle sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Eleştirilere sabah saatlerinde yaptığı basın açıklamasında yanıt veren Bakan Pakdemirli şunları söylemişti;

"Bizim THK ile sorunumuz yok. Bu uçaklarla ilgili problem var. Bu uçaklar, uçabilecek kapasitede değil. Uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklama yapılıyor. THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Türkiye'nin coğrafyasına göre helikopter seçildi. THK'nın uçakları uçabilecek kapasitede değil, hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklamalar yapılıyor. Envanterimizde yangın söndürme uçağı ve helikopteri yok. Bu ezelden beri böyle. İhaleye çıkıyoruz.

Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim

Kemal Kılıçdaroğlu, İstihdam, Türkiye, Thk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangınla mücadele için Kılıçdaroğlu'ndan yeni öneri: THK uçaklarını biz kiralayalım, pilotları istihdam edelim - Son Dakika


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