Üsküp
Belediyesince yürütülen "Yangınla Mücadelede Ortak Eylemler Projesi" sürüyor. Avrupa Birliği
IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Bulgaristan
'ın Sungurlare Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen projede, Üsküp Belediyesi'ne alınan itfaiye, itfaiye öncü aracı ve ekipmanlar düzenlenen törenle belediyeye teslim edildi.
Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, törende yaptığı konuşmada, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Bir yıllık projenin 468 bin euro bütçe ile yürütüldüğünü ifade eden Kasap, proje kapsamında alınan itfaiye araçları ve ekipmanlarının beldeye de hayırlı olması temennisinde bulundu.
Araçların ve ekipmanların kullanılmasına gerek kalmamasını dileyen Kasap, ancak olası bir yangın anında belde araç filosu ve itfaiye ekipmanlarının güçlendirildiğini kaydetti.
Belde kültür evinde devam eden törende, Lüleburgaz
Belediyesi İtfaiye
Müdürü Ceyhun
Akgöl ve yangın eğitmeni Nihat Ginç, etkin yangın söndürme teknikleri ve yangınların önlenmesi için en iyi yöntemler hakkında bilgiler verdi.
Törene, Sungurlare Belediye Başkanı Vasil Pandeliev, her iki ülkenin de proje ekipleri ve belediye meclis üyeleri katıldı.