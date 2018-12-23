Son Dakika Haberleri: Yangınla Mücadelede Ortak Eylemler Projesi"

Yangınla Mücadelede Ortak Eylemler Projesi"

4 saat önce

Üsküp Belediyesince yürütülen "Yangınla Mücadelede Ortak Eylemler Projesi" sürüyor.

Yangınla Mücadelede Ortak Eylemler Projesi
Üsküp Belediyesince yürütülen "Yangınla Mücadelede Ortak Eylemler Projesi" sürüyor.

Avrupa Birliği IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Bulgaristan'ın Sungurlare Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen projede, Üsküp Belediyesi'ne alınan itfaiye, itfaiye öncü aracı ve ekipmanlar düzenlenen törenle belediyeye teslim edildi.

Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, törende yaptığı konuşmada, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bir yıllık projenin 468 bin euro bütçe ile yürütüldüğünü ifade eden Kasap, proje kapsamında alınan itfaiye araçları ve ekipmanlarının beldeye de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Araçların ve ekipmanların kullanılmasına gerek kalmamasını dileyen Kasap, ancak olası bir yangın anında belde araç filosu ve itfaiye ekipmanlarının güçlendirildiğini kaydetti.

Belde kültür evinde devam eden törende, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl ve yangın eğitmeni Nihat Ginç, etkin yangın söndürme teknikleri ve yangınların önlenmesi için en iyi yöntemler hakkında bilgiler verdi.

Törene, Sungurlare Belediye Başkanı Vasil Pandeliev, her iki ülkenin de proje ekipleri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:42 Kaynak: AA

Bulgaristan, İtfaiye, Üsküp, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 222'ye Yükseldi Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:54:04. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangınla Mücadelede Ortak Eylemler Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]