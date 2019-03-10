Üsküp
Belediyesince yürütülen "Yangınla Mücadelede Ortak Eylemler" projesi kapanış töreni yapıldı. Avrupa Birliği
IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Bulgaristan
'ın Sungurlare Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen projenin kültür evindeki kapanış törenine, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap
, Sungurlare Belediye Başkanı Vasil Pandeliev, proje koordinatörleri katıldı.
Kasap, törende yaptığı konuşmada, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Projenin tamamlandığını aktaran Kasap, proje kapsamında alınan itfaiye araçları, itfaiye kıyafetleri ve yansın söndürmede kullanılması için ekipmanlar alındığını belirtti.
Araçların ve ekipmanların kullanılmasına gerek kalmamasını dileyen Kasap, olası bir yangın anında belde araç filosu ve itfaiye ekipmanlarının güçlendirildiğini kaydetti.
Projenin sınır ötesi bölgede de doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesini amaçlandığını anlatan Kasap,"Yaklaşık iki yıl önce başladığımız ve başarılı bir şekilde yürüttüğümüz Avrupa Birliği projemizin sonuna geldik. Bu projeyle birlikte beldemize iki adet yangın söndürme aracı ve yangın ekipmanlarını ücretsiz olarak kazandırmış olduk. Diliyorum ki bu araçları hiç kullanmayız ama olası bir tehlike anında bu araçlarımızın varlığı bizlere ve vatandaşlarımıza güven verecektir. Beldemiz adına elde ettiğimiz kazanımlar için mutluyuz." diye konuştu.