Son dakika... CİMER'e yangınla mücadeleye ilişkin destek mesajları

ANTALYA ve Muğla başta olmak üzere bazı bölgelerde devam eden yangınlarla mücadeleye ilişkin birçok kişi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) destek mesajları gönderdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından CİMER'e gönderilen destek mesajlarından bazılarını paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; milletin, yangın söndürme çalışmalarında devletin ne denli gayretle çalıştığını iyi bildiğini belirterek, CİMER'e gönderdiği destek mesajlarını paylaştı. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve sahada çalışan ekiplerimize gelen teşekkür mesajlarından sadece bir kısmı. En kısa sürede yangınları söndürecek, Yeşil Vatanımızı koruyacağız" dedi.

'YEMEK YAPARIM, MİSAFİR EDERİM'Paylaşımlara göre, İstanbul 'dan bir kişi, devletin afetlerde gerekli tedbir ve hizmetleri hızla uyguladığını belirterek, ormanların olduğu dağların tepelerine su dolu büyük tanklar yapılması tavsiyesinde bulundu. Bartın 'dan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakan ve milletvekillerine, salgın ve doğal afetlerde halkın her zaman yanında oldukları için şükranlarını sunduğunu belirtti. Antalya 'dan mesaj ileten ve küçük çocukları olduğu için yangın söndürme çalışmalarına gidememekten duyduğu üzüntüyü belirten biri de "Üç küçük çocuğum olmasa koşa koşa yardıma gideceğim. Dışarıda kalanları evimde ağırlayabilirim, yemek yaparım, misafir ederim" dedi.

Eski yangın işçisi de mesajında, görev daveti olursa hiç düşünmeden gideceğini belirtti. İzmir'de yaşayan biri de ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin 15 dakikada müdahale ettiğini gördüğünü, hızlı müdahale, çaba ve gayretlerinden dolayı çalışanlara teşekkür etti.