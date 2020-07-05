Yangınlar can alıyor; Yangın söndürme sistemleri önem kazandı - Son Dakika

Yangınlar can alıyor; Yangın söndürme sistemleri önem kazandı

HENDEK'te havai fişek fabrikası, otobüs yangınları, tekne yangınları... Peş peşe gelen yangınlarda söndürme sistemlerinin önemine dikkat çekiliyor.

HENDEK'te havai fişek fabrikası, otobüs yangınları, tekne yangınları... Peş peşe gelen yangınlarda söndürme sistemlerinin önemine dikkat çekiliyor. Fenix Yangın Söndürme Sistemleri Müdürü Gürkan Danacı, otomatik yangın söndürme sistemleri kurulumunda orijinal ve kaliteli ürünlerin kullanılması gerektiğini belirterek, hayati öneme haiz parçaların sahteleri veya çok kalitesiz üretimlerinin kullanılmasının, sistemin işleyişine zarar vereceğini ve sistemin iş göremez hale gelebileceğini söyledi. Danacı, "Düşük kalitedeki veya sahte üretim parçalar, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaktadır" dedi.

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"YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNDE SAHTE ÜRÜNLERE DİKKAT"

Danacı, "Restoranlar, büfeler, oteller gibi mekanların mutfaklarında kullanılan davlumbaz yangın söndürme sistemlerinin kurulumunda sahte ve yan sanayi ürünlerin kullanıldığı görülebilmektedir. Bu parçalar sistemin işleyişine ciddi manada zarar verebilmekte, sistemin çalışmamasına sebep olabilmektedir. Yine yangın söndürme tüplerinde orijinal yangın söndürme sıvısı kullanılmadığında veya sistemin yanlış kurulması durumunda sistem devreye girmez; girse bile yangını söndüremez" dedi.

"ELEKTRİK PANOLARINIZ İÇİN DE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİ İHMAL ETMEYİN"

Hastaneler, oteller, fabrikalar, toplu konutlar, ev ve işyerleri gibi yerlerde bulunan elektrik panolarında da muhakkak yangın söndürme sistemleri bulunmalıdır diyen Gürkan Danacı, sadece mal değil, can güvenliğinin de bu sistemler sayesinde sağlanmış olacağını söyledi. Gürkan Danacı, "Bu yangınlar kısa sürede hızlı şekilde büyüyebilir. Bunun önüne geçmek artık çok daha kolay. Çok kısa sürede montajı tamamlanabilen orijinal bir yangın söndürme sistemi ile büyük olayların önüne geçmiş olunabilir. Bu anlamda alanında uzman ekip ve firmalardan bu hizmeti temin etmek gerekmektedirö diye konuştu.

"YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNE GAZ YERİNE SU VE HAVA BASABİLİYORLAR"

Özellikle kıymetli eşyaların bulunduğu odalar, arşiv odaları, server odaları ve her türlü elektronik donanımın yer aldığı alanlarda kullanılan gazlı yangın söndürme sistemlerinin kurulum, bakım ve dolumlarının da yine uzman kişilerce yapılması gerektiğini söyleyen Yangın Söndürme Uzmanı Gürkan Danacı, "Piyasada orijinal ürünler yerine yan sanayi ürünlerin kullanıldığını; bu hizmetleri alan müşterilerin ise en ufak bir yangında dahi büyük zarar gördüğünü biliyoruz. Yine bu sistemlerde kullanılan gazların da yetkilendirilmiş veya güvenilir firmalarda doldurulması gerekiyor. Piyasada gaz yerine su veya hava basıldığına dair birçok örnek gördük. Tüketicinin sisteme su veya hava basıldığını dışarıdan anlamasının ihtimali yok. Ancak dolum aşamasında, müşteri dolum yerinde olursa sisteme ne basıldığını görebilir. Bu da firma veya müşteri için her zaman mümkün olmayacağı için, güvenilir firmaları tercih etmeleri gerekiyor" dedi.

"İnsanlar hizmet aldığı yeri dikkatle seçmelidir" diyen Danacı, "Yine bu sistemlerin kurulumu da uzmanlık gerektiriyor. Doğru ürün, orijinal parçalar ancak uzman kişilerce ve doğru şekilde monte edildiğinde en sağlıklı sonucu verecektir" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangınlar can alıyor; Yangın söndürme sistemleri önem kazandı - Son Dakika

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