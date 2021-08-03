Yangınlar konusunda hükümeti suçlayanlara tepki gösterdi - Son Dakika

Türkiye'de bir çok noktada yaşanan yangın felaketleri ile birlikte sosyal medyadan devlet ve hükümeti suçlayan yorumlara iş insanı Ömer Yıldız'dan tepki geldi.

Kdz. Ereğli'de iş insanı Ömer Fevzi Yıldız, ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan yangınlar için devlet kurumlarını eleştirenlere tepki gösterdi. Dertlerinin doğa sevgisi olmadığını vurgulayan Yıldız açıklamasında, "Türkiye'nin bir çok bölgesinde haftalardır devam eden yangınlarda binlerce dönüm ormanlık alan küle dönmüş, ormanlık alanlarda yaşayan hayvanlar çaresizce telef olmuş, bir çok ev ve iş yeri yanmış ve bir çok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Devletimiz tüm olanaklarını kullanarak bu yangınlara müdahale için gereken tüm adımları atmakta ve dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen mücadeleyi Türkiye göstermektedir. Orman yangınlarının verdiği zarar ve can kayıpları bizleri derin bir üzüntü içerisine sevk ederken, yangınlara sebep olan terör odaklarına bir tek kelime edilmezken, ülkemizi yöneten hükümetin suçlanmaya çalışılması oldukça manidardır.

Sözde aydınlar, sözde sanatçılar ve sözde siyasetçiler yeri geldiğinde bir tek ağacı bahane edip ülkemizi yangın yerine çevirmek için gerek sosyal medyada ve gerekse sokaklara inerek avaz avaz bağırırlarken, bugün ülkemizin bir çok yerinde terör odaklarınca çıkartılan yangınlar karşısında sus pus olmuşlar, yada halen daha AK Parti iktidarını suçlamaya devam etmektedirler. Terör örgütlerine bir tek kınama yapamayan, bir tek söz söyleyemeyenlerin asıl niyetleri bu günlerde açıkça ortaya çıkmakta, aslında dertlerinin ne ülkemiz ne de doğa sevgisi olmadığı görülmektedir.

"Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" diyen ve yangınlara sebep olan terör örgütlerine bir tek kelime edemeyenlere inat Türk milleti olarak devletimizin ve hükümetimizin yanında olduğumuzu net olarak ifade ediyoruz.

Dertleri ağaç olan! Sözde aydınlar, sanatçılar; sizleri PKK'yı kınamak için Taksim meydanına davet ediyoruz." İfadelerine yer verdi. - ZONGULDAK