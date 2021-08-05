Üye Girişi
Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu - Son Dakika

Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu

05.08.2021 17:19

Tatilciler, Muğla ve Antalya'daki yangınlar nedeniyle rotayı Doğu Karadeniz Bölgesi'ne çevirdi. Bu nedenle Karadeniz'deki turistik tesislerde rezervasyonlar yüzde yüze yaklaştı.

Muğla ve Antalya'da yaklaşık 10 gündür süren orman yangınlarında turizm alanları önemli derecede zarar görürken, yaşanan olumsuzluklardan ötürü tatilcilerin buralardaki rezervasyonlarını iptal ettiği ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ni tercih ettiği kaydedildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2021 turizm yılının şu ana kadar gayet başarılı bir şekilde sürdüğünü belirterek Akdeniz Bölgesi'nde meydana gelen orman yangınlarının ardından tatilcilerin genelde Doğu Karadeniz Bölgesini tercih etmeye başladığını söyledi.

"OTELLERİMİZDE DOLULUK ORANI YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE"

Pandeminin ardından en hareketli turizm sezonunu geçirdiklerini belirten Kantarcı, otellerde doluluk oranının yüzde 95'lere ulaştığını söyledi. Kantarcı "2021 yılı turizm açısından Doğu Karadeniz Bölgesi için gayet olumlu başarılı bir şekilde sezon devam ediyor. Pandeminin üçüncü yükselişinden sonra Ramazan Bayramından sonra açıkçası bu kadar olumlu ve hareketli bir sezon geçireceğimizi beklemiyorduk. Allah'a çok şükür bölgemizde bu anlamda şimdiye kadar bir olumsuzluk yok, turizm hareketliliği gayet iyi gidiyor. Özellikle dış hat uçuşları beklediğimizin çok çok üzerinde. On gün öncesine kadar Trabzon Havalimanı uçuş rekoru kırdı. Trabzon'a yurt için yurt dışından 24 Temmuz'da 130, 25 Temmuzda 135 uçuş gerçekleşti. Onun üzerindeki dış hat uçuşu idi. Suudi Arabistan'da kendi vatandaşlarına yönelik olarak kısıtlamalar devam ediyor. Bu ülkenin dışında Katar'dan maalesef bir uçuş hareketliliği olmadı.

Özellikle Kuveyt'ten, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Umman ve Ürdün'den gayet iyi turist geldi. Doluluk halen devam ediyor. Kurban Bayramı'nın eklenmesiyle birlikte son iki haftalık süre içerisinde otellerimizde doluluk oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu sadece şehirdeki oteller değil Uzungöl'de, Ayder'de de durum aynı. Artvin'de ilimizin yayla tesislerinde doluluk oranı hep yüksek. Haraketliliğin ay sonuna kadar devam etmesini temenni ediyoruz. Görüntü o ki böyle de devam edecek. Hem iç pazarda hem de dış pazarda halen daha rezervasyonlar gelmeye devam ediyor. Umarın bir buçuk yıldır sıkıntılı geçen pandemi döneminin yaralarını bu süreç içerisinde ekonomik olarak giderme imkanı bulacaktır" dedi.

"AKDENİZ BÖLGESİ'NDEKİ YANGININ ARDINDAN TATİLCİLER BÖLGEMİZE YÖNELDİ"

Akdeniz Bölgesinde meydana gelen orman yangınlarında turizm alanlarının zarar görmesiyle tatilcilerin planlamalarını özellikle Karadeniz Bölgesine yaptırdıklarını kaydeden Kantarcı, "Orada bir olumsuzluk var maalesef rezervasyonlarda da yüzde 5-10 oranında düşükte olsa iptaller söz konusu. Oralardan bölgemize kaçış demeyelim ancak Doğu Karadeniz'in pandemi sonrasındaki yükselişin devamı diyebiliriz buna. Umarım bölgemizdeki bu hareketlilik Eylül ayında da devam eder. Hatta Ekim ayına kadar devam etmesini bekliyoruz. Pandemi sonrasında zaten kitle turizminden bir kaçış vardı, doğal ortamlara ve kalabalık olmayan yerlerde turizm hareketliliğin daha düşük olduğu noktalara doğru bir yönelme vardı. Ancak bakıldığı zaman geçtiğimiz haftalarda bölgemize de çok ciddi bir yoğunluk oldu. Oteller restoranlar doluluk oranının yüzde 95'in üzerindeydi. Ülke olarak bu yıl yeniden toparlanma ayağa kalkma gibi bir temennimiz vardı. Bakan beyin açıklamış olduğu yüksek hedefler vardı. Maalesef bu yangınlar içimizi acıtan yakan bu hadiseler bu yönde olumsuzluğa neden olacaktır. En kısa zamanda söndürülmesi ve kaldığımız yerden devam edebilmeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Antalya, Muğla, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk: Telafi eğitimlerinde yeni dönem hazırlıkları tamamlandı 18:28 Bakan Ziya Selçuk: Telafi eğitimlerinde yeni dönem hazırlıkları tamamlandı Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım 17:55 Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a 17:48 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti 17:14 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş 17:05 Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan 16:49 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı 16:24 Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi 15:00 Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi

Son Dakika Haberleri
17:54 Federasyon başkanından geri adım! "2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" demişti
17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
18:33
Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak         
18:17
Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın         
17:51
Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu         
17:45
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı         
17:11
9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı         
17:01
Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu         
16:26
Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı         
15:29
World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi! World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi!         
14:36
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada         
14:29
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi         
11:54
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 18:56:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement