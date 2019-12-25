Yangınlar ucuz atlatıldı - Son Dakika
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Yangınlar ucuz atlatıldı

6 saat önce

Samsun il genelinde bir hafta içinde 13 örtü yangını meydana geldi.

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Samsun il genelinde bir hafta içinde 13 örtü yangını meydana geldi.


Samsun Valiliği son bir hafta içinde il genelinde 13 adet örtü yangını meydana geldiğini duyurdu. Çıkan yangınlarda 4,5 ha alanın zarar gördüğünü açıklandı. Yangınların tarla temizliği ve çoban ateşi sebebiyle çıktığının değerlendirildiği açıklamada vatandaşlara duyarlı olma çağrısı yapıldı.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Samsun'da 17-24 Aralık 2019 tarihleri arasında orman alanlarında, Havza ilçesinde 1, Bafra ilçesinde 4, Tekkeköy ilçesinde 1, İlkadım ilçesinde 1, Vezirköprü ilçesinde 1, Ladik ilçesinde 1, Çarşamba ilçesinde 1, Ayvacık ilçesinde 2 ve Kavak ilçesinde 1 olmak üzere toplam 13 adet örtü yangını meydana gelmiştir. Çıkan örtü yangınlarının 11 tanesi tehlikesiz, 2 tanesi ise az tehlikeli sınıfında yer almakta olup 23.12.2019 tarihinde Vezirköprü ve Ladik ilçesinde çıkan az tehlikeli yangınlar bugün itibariyle kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan 13 örtü yangınında toplam 4,5 ha örtü zarar görmüştür" denildi.


Yangınların sebeplerine ilişkin ise, "Çıkan yangınların sebebi ilgili birimlerce araştırılmakta olduğu olup yangınlara tarla temizliği veya çoban ateşinin sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. Ayrıca kuvvetli lodos, yangınlara müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Yangınlara Samsun, Bafra ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüklerimiz ile ilimizdeki ilgili birimlerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilmiştir. Milli servetimizin yok olmaması ve benzeri olumsuz durumların yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması ve yakmış oldukları ateşin sönünceye kadar başından ayrılmamaları önem arz etmektedir" bilgileri verildi. - SAMSUN

Vezirköprü, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
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