Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası - Son Dakika
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Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası

Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası

15.08.2021 17:38

Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı...

Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile insani yardım kampanyası başlatılmıştır.

Afet ve Acil Durumlar Yönetim Başkanlığı koordinesinde başlatılan yardım kampanyasına destek olmak için aşağıdaki linkte yer alan AFAD Başkanlığı'nın yardım hesap numaralarına bağışta bulunabilirsiniz.

Link: https://www. afad. gov. tr/bati-karadenizde-meydana-gelen-sel-felaketinde-yapilacak-yardimlar-hk

Önemli Not : EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T. C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre
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