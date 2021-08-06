Yangınlara rağmen bu yılki turizm hedefinde değişiklik yok: 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangın bölgesi Marmaris'te açıklamalarda bulundu. Bu seneki hedeflerde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Bakan Ersoy, "Marmaris'in hem yangın hem pandemi öncesi pazar çeşitliliği sorunu vardı. Bütün sorunları ele alacak bir çalışma yapacağız. Bu hikayeyi hep beraber oluşturacağız. Önemli olan yaşanmışlıklardan ders çıkarmak. El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok." dedi.

İLK İKİ ÇEYREKLİK TURİZM GELİRİ 5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Turizm geliri 2021 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte ise 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. İlk iki çeyrekte turizm geliri 5 milyar doların üzerine çıktı.

GELİRİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU YABANCILARDAN

İkinci çeyrekte turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 73,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin dolarını kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar oldu.