Yangınlara sebep olan cam şişeler ormanlık alandan toplandı - Son Dakika
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Yangınlara sebep olan cam şişeler ormanlık alandan toplandı

16.06.2022 10:01

Yangınlara sebep olan cam şişeler ormanlık alandan toplandı Osmaniye'de daha yaşanılabilir bir gelecek için yeşilin korunabilmesi ve orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alandan 500 kilo cam şişe ve çöp toplandı.

Yangınlara sebep olan cam şişeler ormanlık alandan toplandı

OSMANİYE - Osmaniye'de daha yaşanılabilir bir gelecek için yeşilin korunabilmesi ve orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alandan 500 kilo cam şişe ve çöp toplandı.

Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinesinde belediye ile Türk Kızılay Osmaniye Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 'Daha yeşil gelecek için Osmaniye Belediyesi ve Türk Kızılayı el ele' sloganıyla ormanlık alanda temizlik çalışması yapıldı. Kent genelinde yeşilin korunması ve orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde Zorkun Yayla yolu ormanlık alandan yaklaşık 500 kilo cam şişe, pet şişe, metal kutu ve çöp toplandı.

Etkinliğe Osmaniye Belediyesi ekipleri, Türk Kızılay Osmaniye Şubesi üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüler katıldı.

Yangınlara sebep olan cam şişeler ormanlık alandan toplandı
Yangınlara sebep olan cam şişeler ormanlık alandan toplandı
Yangınlara sebep olan cam şişeler ormanlık alandan toplandı
Yangınlara sebep olan cam şişeler ormanlık alandan toplandı
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Kaynak: İHA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangınlara sebep olan cam şişeler ormanlık alandan toplandı - Son Dakika

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