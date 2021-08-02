Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu - Son Dakika

28 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin dört bir yanında başlayan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. Yangınlardan en fazla etkilenen ilçelerinden başında ise hiç kuşkusuz Antalya'nın Manavgat'ı geliyor.

MANAVGAT'TA ÇEKİLEN VİDEO SES GETİRDİ

Dün Kalemler Mahallesi'nde bir çiftin yangında küle dönen evlerinde ölü olarak bulunmasıyla ilçede toplam can kaybı 7'ye yükselirken, birçok evin harap olduğu Manavgat'tan gelen bir görüntü ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ, ÇANTADAN MOLOTOF ÇIKTI

Doğançam girişinde kaydedilen videoda, terk edilmiş bir motosikleti fark eden vatandaşların taşıtın sağ ve sol çantalarında molotof düzeneğine rastladığı anlar yer alıyor. Çok sayıda vatandaş büyük ses getiren bu videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarına ilişkin yorumlar yaptı.