Yangınlarda devletin tüm imkanları seferber edildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınlarının ardından devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu.

Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Karaöz, Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki mahalleleri boşaltıldı. Yangına ilk etapta 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve su ikmal araçlarıyla müdahale edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler kullanılamaz hale geldi, ahır ve bahçelerdeki hayvanlar telef oldu, bazı araçlarda, iş makinelerinde ve meyve bahçelerinde hasar oluştu. Yangın ilerleyen saatlerde daha geniş alana yayıldı.

Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları devam ederken Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Kepezbelen Mahallesi'nde 00.30 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı mahallelerindeki evler boşaltıldı. Kepezbeleni Mahallesi'ndeki evlerin büyük bir bölümü yandı. Mahallede mahsur kalan 13 kişiden 12'si kurtarıldı, 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinden itibaren havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam edildi.

Kepezbeleni'ndeki alevlerin yayılması üzerine komşu mahalle Kepez'deki evler de tahliye edildi. Vatandaşlar ve hayvanları gerek kendi gerekse belediye imkanlarıyla mahalleden ayrıldı. İlçedeki Kocaköy ile Murtiçi mahallelerinde de teyakkuza geçildi.

Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Akseki'deki yangının Manavgat'ın Oymapınar Barajı yakınlarına sıçraması üzerine bölgede mahsur kalan 10 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Yangından etkilenen 183 kişi hastanelere başvurdu ve 15 kişinin hastanelerde tedavileri devam ediyor, diğerleri ise taburcu edildi.

Manavgat Devlet Hastanesinde entübe 10 kişi ise yangın nedeniyle yoğunluk ihtimaline karşı başka kamu hastanelerine sevk edildi.

Alanya ilçesine bağlı Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Öte yandan Gündoğmuş ilçesinde de Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın bölgesindeki Yukarı Mahalle de tedbir amaçlı boşaltı.

4 bakan çalışmaları yerinden yürüttü

Manavgat'taki yangının çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bölgeye geldi. İki gündür bölgede inceleme yapan Pakdemirli ile Çavuşoğlu'na bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

Havadan ve karadan yangın bölgelerindeki incelemelerini sürdüren, ekipleri de duruma göre yönlendiren bakanlar, yangınla ilgili gelişmeleri de belirli aralıklarla kamuoyuna duyurdu.

Bir yandan yangın söndürme çalışmaları devam ederken diğer taraftan da hasar tespitlerine başlanıldı. 76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ekiplerince de bölgede inceleme yapılarak, evlerini kaybeden vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma başlatıldı.

Vatandaşlar için yurtlar tahsis edildi, yardım merkezleri oluşturuldu

Yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilenler için Manavgat'ta 720 kapasiteli yurt tahsis edildi. Ancak vatandaşların büyük bir bölümü akrabaları tarafından misafir edildi.

Vatandaşlara yardım ulaştırmak için AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkez oluşturuldu. Kızılay tarafından sıcak yemek servisi için 6 nokta belirlendi. Vatandaşların giyecek gibi diğer ihtiyaçlarının karşılanması hususunda da muhtarlarla iletişim ağı kuruldu.