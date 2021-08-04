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Yangınların 8. gününde listeye Balıkesir de dahil oldu! İşte il il son durum - Son Dakika

Yangınların 8. gününde listeye Balıkesir de dahil oldu! İşte il il son durum

04.08.2021 08:04

Günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadele 8. günde de devam ediyor. Şu ana kadar 32 ilde 152 yangın kontrol altına alındı. Balıkesir'in de listeye dahil olduğu 6 ilimizdeki 11 farklı noktada ise yangınlara müdahale sürüyor.

Türkiye'de pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 8. günde de devam ediyor.

152 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ülkemizdeki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 32 ilde 152 yangın kontrol altına alınırken, 6 ildeki 11 noktada devam eden yangınlara müdahale sürüyor.

İşte devam eden yangınların bulunduğu iller:

Yangınların 8. gününde listeye Balıkesir de dahil oldu! İşte il il son durum

MANAVGAT

Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

GÜNDOĞMUŞ

Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda 3 helikopterin havadan yaptığı söndürme çalışmaları sürerken yangının yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye ulaşmaması için çaba sarf ediliyor.

MARMARİS

Marmaris'te 29 Temmuz günü Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangınları bugün de devam etti. Orman yangınlarının 8. gününde yangınla mücadele karadan ve havadan sürüyor.

KÖYCEĞİZ

Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tahliye edildi. Şu ana kadar Köyceğiz balını yapan arıların bulunduğu 2 bin hektarlık alanın yandığı tahmin ediliyor.

MİLAS

Muğla'nın Milas ilçesinde tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangını, Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı.

KAVAKLIDERE

İki gün önce yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Azerbaycan'dan gelen ekipler de canla başla Kavaklıdere'deki söndürme çalışmalarına destek veriyor.

YILANLI

Seydikemer Eşen Mahallesi'nde ve Yılanlı Sungur'da çıkan 2 ayrı orman yangınları ile birlikte 5 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.

SÜTÇÜLER

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde çıkan yangının ardından hemen harekete geçen Isparta Belediyesi bölgeye takviye olarak 100'ün üzerinde personel gönderirken, Ispartalıların da desteği ile su ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 tır da yardım gönderildi.

TAVAS

Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangını kısmen kontrol altına alınırken Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada gün ışıması ile birlikte tekrar helikopter desteğiyle soğutma çalışmalarının yapılacağını bildirdi.

SAVAŞTEPE

Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.

AKHİSAR

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesinde çıkan yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerini seferber etti.

Yangınların 8. gününde listeye Balıkesir de dahil oldu! İşte il il son durum

Manavgat, Milas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangınların 8. gününde listeye Balıkesir de dahil oldu! İşte il il son durum - Son Dakika


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