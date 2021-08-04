Yangınların 8. gününde listeye Balıkesir de dahil oldu! İşte il il son durum - Son Dakika

Türkiye'de pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele 8. günde de devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ülkemizdeki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 32 ilde 152 yangın kontrol altına alınırken, 6 ildeki 11 noktada devam eden yangınlara müdahale sürüyor.
İşte devam eden yangınların bulunduğu iller:
Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, dumanlar gökyüzünü kapladı.
Gündoğmuş ilçesinde dağlık alanda 3 helikopterin havadan yaptığı söndürme çalışmaları sürerken yangının yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye ulaşmaması için çaba sarf ediliyor.
Marmaris'te 29 Temmuz günü Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangınları bugün de devam etti. Orman yangınlarının 8. gününde yangınla mücadele karadan ve havadan sürüyor.
Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tahliye edildi. Şu ana kadar Köyceğiz balını yapan arıların bulunduğu 2 bin hektarlık alanın yandığı tahmin ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangını, Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına kadar yaklaştı.
İki gün önce yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Azerbaycan'dan gelen ekipler de canla başla Kavaklıdere'deki söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Seydikemer Eşen Mahallesi'nde ve Yılanlı Sungur'da çıkan 2 ayrı orman yangınları ile birlikte 5 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.
Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde çıkan yangının ardından hemen harekete geçen Isparta Belediyesi bölgeye takviye olarak 100'ün üzerinde personel gönderirken, Ispartalıların da desteği ile su ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 tır da yardım gönderildi.
Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangını kısmen kontrol altına alınırken Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada gün ışıması ile birlikte tekrar helikopter desteğiyle soğutma çalışmalarının yapılacağını bildirdi.
Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesinde çıkan yangını kontrol altına almak için tüm ekiplerini seferber etti.
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