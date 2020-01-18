Yangınların önüne geçmek için harekete geçtiler - Son Dakika

Yığılca'da, özellikle kış aylarında çıkan birçok yangının elektrik tesisatları kaynaklı olması nedeniyle çalışma başlatılacak.



Yapılacak çalışmalarda tüm evlerin elektrik tesisatları gözden geçirilecek ve eski olan tesisatların değiştirilmesi istenecek.



Konuyla ilgili Düzce İl Genel Meclisi'ne önerge vermeye hazırlanan İl Genel Meclis üyeleri Ramazan Muhterem Baltacı ve Hüseyin Yılgın, yaptıkları açıklamada şunları kaydetti:

"Son dönemlerde meydana gelen yangınları göz önünde bulundurarak bundan sonra da bu tür acıların yaşanmaması için bir çalışma başlattık. Meclisimize tüm elektrik hatlarının kontrol edilmesi için önerge talebinde bulunacağız. Kabul görürse özellikle eski yapılarda bulunan eski tesisatlarını kontrolünün ardından değiştirilmesini isteyeceğiz. Bu sayede bir nebze olsun elektrik tesisatlarından kaynaklanan yangınların önüne geçmeye çalışacağız. Vatandaşlarımızın can ve mal kaybını en aza indirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."