Yangınların sosyo-ekonomik etkileri projesi WWF raporunda - Son Dakika
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Yangınların sosyo-ekonomik etkileri projesi WWF raporunda

06.04.2022 11:52
Yangınların sosyo-ekonomik etkileri projesi WWF raporunda

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) araştırmacılarından Dr. Yasin İlemin'in geçtiğimiz yaz Antalya ve Muğla'da meydana gelen yangınlar üzerine hazırladığı projesi sonuçlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) araştırmacılarından Dr. Yasin İlemin'in geçtiğimiz yaz Antalya ve Muğla'da meydana gelen yangınlar üzerine hazırladığı projesi sonuçlandı. 'Akdeniz Bölgesi'ndeki Büyük Orman Yangınlarının Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri' raporunda yer alan proje, Dünya Ormancılık Günü'nde kamuoyuyla paylaşıldı.

Geçtiğimiz yaz Muğla'da yaşanan orman yangınları sonrası mevcut durumun ortaya konması, yangınların ekolojik ve sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılması amacıyla hazırlanan ve MSKÜ Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü öğretim elemanı Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin'in araştırmacı ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Uğur Can Köşk'ün Çevre Sosyoloğu olarak proje ekibinde yer aldığı araştırma tamamlandı.

Proje, dünyanın en büyük çevre koruma kuruluşlarından WWF- Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği tarafından hazırlanan "Akdeniz Bölgesi'ndeki Büyük Orman Yangınlarının Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri" raporunda yer aldı.

Fotoğraflarıyla ve araştırmalarıyla rapora büyük katkı sağlayan MSKÜ öğretim elemanı Dr. İlemin, aynı zamanda raporun editörlüğünü de gerçekleştirdi.

Bununla birlikte Dr. İlemin'in 'Yaban Hayatı' başlığını değerlendirdiği ve raporda yer alan çalışması yakın zamanda kitap olarak basılacak.

'Akdeniz Bölgesi'ndeki Büyük Orman Yangınlarının Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri' başlığı ile hazırlanan raporun Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlara iletilerek; bölgemizin önemli ekolojik sorunlarından olan orman yangınları konusunda iş birliğinin attırılması hedefleniyor.

(Bekir Tosun/ İHA)

Yangınların sosyo-ekonomik etkileri projesi WWF raporunda
Yangınların sosyo-ekonomik etkileri projesi WWF raporunda
Yangınların sosyo-ekonomik etkileri projesi WWF raporunda

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Akdeniz Bölgesi, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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