"Yangınların yüzde 67'si insan faktörlü"

Kahramanmaraş
Orman Bölge Müdürü Alparslan Altındaş, yangınların yüzde 67'sinin insan faktörlü olduğunu söyledi.
yüzde 67'sinin doğrudan insan faktörlü olduğunu söyledi.
Altındaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki orman yangınlarıyla başarıyla mücadele edildiğini ifade etti.
Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman yangınlarıyla hem havadan, hem karadan, teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiklerini aktaran Altındaş, vatandaşları doğaya duyarlı olmaları konusunda uyardı.
Tutulan kayıtlara göre bölgelerinde yılda ortalama 200 yangın çıktığını dile getiren Altındaş, ayrıca yaklaşık 250 bağ, bahçe, kırsal alan gibi yangınlarla mücadele ettiklerini belirtti.
"Yangınların yüzde 80'i 11.00-20.00 saatlerinde çıkıyor"
Bölgelerinde orman yangınlarında yılda ortalama 150-200 hektar ormanlık alanının zarar gördüğünü belirten Altındaş, şunları kaydetti:
"Yangınların yüzde 20'si ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 7'i kasıt, yüzde 5'i yıldırımdan, yüzde 1'i kaza ve yüzde 67'si de doğrudan insan faktörlü. 2018 yılında bölgemizde yaklaşık 169 yangın çıktı. Bu yangınlarda bin 484 hektar civarında ormanlık alan kaybolmuştur. Yangınların yüzde 80'i 11.00-20.00 saatlerinde çıkmaktadır. En çok yangını bölgemizde temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaşıyoruz."
Orman yangınları ile mücadelede hava araçlarının daha etkin müdahalede bulunabilmesi için 62 yangın havuzu ve 60 civarında baraj ve göletten faydalandıklarını dile getiren Altındaş, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın sezonuna yönelik hazırlıkları tamamladıklarını kaydetti.