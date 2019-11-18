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Yangınlarla boğuşan Avustralya'yı bu defa da dolu vurdu

6 saat önce

Avustralya'nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Yangınlarla boğuşan Avustralya'yı bu defa da dolu vurdu, System.String[]

Avustralya'nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Golf topu büyüklüğündeki dolu evlerin ve arabaların camlarına zarar verdi.

Gold Coast'un Helensvale, Labrador, Biggera Waters, Ashmore, Coomera ve Pimpma bölgelerinde etkili olan dolu, fırtınayla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede uzun süre elektrik kesintileri yaşandı. Ashmore bölgesinde bir arabaya isabet eden yıldırım sonucu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şiddetli fırtınayla birlikte etkili olan dolu, evlerin ve arabaların camlarının kırılmasına sebep oldu. Dolu çapının 6 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fırtınayla birlikte etkili olan dolu

-Dolunun arabaların camlarına zarar vermesi

-Evlerin içlerine giren dolu


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:24 Kaynak: DHA
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