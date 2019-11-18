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Yangınlarla boğuşan avustralya'yı bu defa da dolu vurdu

6 saat önce

Yangınlarla boğuşan Avustralya'yı bu defa da dolu vurduAvustralya, (DHA)- Avustralya'nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Yangınlarla boğuşan Avustralya'yı bu defa da dolu vurdu

Avustralya, (DHA)- Avustralya'nın Queensland eyaletinin Gold Coast bölgesinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Golf topu büyüklüğündeki dolu evlerin ve arabaların camlarına zarar verdi.

Gold Coast'un Helensvale, Labrador, Biggera Waters, Ashmore, Coomera ve Pimpma bölgelerinde etkili olan dolu, fırtınayla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede uzun süre elektrik kesintileri yaşandı. Ashmore bölgesinde bir arabaya isabet eden yıldırım sonucu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şiddetli fırtınayla birlikte etkili olan dolu, evlerin ve arabaların camlarının kırılmasına sebep oldu. Dolu çapının 6 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi.

Yangınlarla boğuşan avustralya'yı bu defa da dolu vurdu

Avustralya, Queensland, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:46 Kaynak: DHA
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