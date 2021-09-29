Yangınlarla mücadeleye büyük destek - Son Dakika

Bodrum Belediyesi'ne bağışlanan iki çift kabin aracı, yangına ilk müdahale sistemi kuruldu.

Hayırsever iş insanları tarafından Bodrum Belediyesi'ne bağışlanan iki adet çift kabin aracı, bölgede çıkan yangınlarda orman ve itfaiye ekiplerine destek olması amacıyla yüksek basınçlı yangına ilk müdahale sistemi kuruldu.

Araçlarda, 40 metrelik tek parça, hafif ve basınca dayanıklı hortumu ve hortum makarası ile 80 metre çapındaki bir alanda yerinden oynatılmadan yangına müdahale etmeye imkan sağlayan bir sistem bulunuyor. Araçlar ayrıca 7/24 çalışma esasına göre çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev alacak.

Hayırseverler tarafından Bodrum Belediyesi'ne bağışlanan iki aracı yine hayırseverler tarafından bağışlanan yangın söndürme sistemiyle donattıklarını belirten Destek Hizmetler Müdür Vekili Serdar Kaya, "İki aracı bölgemizde çıkan yangınlarda Orman Müdürlüğü'ne ve itfaiye birimlerine destek olmak amacıyla ani müdahale aracı olarak kullanacağız. Araçlar Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyemizde kalacak 10 tonluk su tankerlerimizle beraber 24 saat esasına göre ilk müdahale için hazır bekletilecek. Orada 24 saat çalışma esasına daha uygun ve daha fazla personel olduğu için herhangi bir yangın durumunda, orman ve itfaiye ekiplerine destek için, Bodrum halkının hizmetine sunulacak" dedi.

Yangınlara karşı alınacak önlemleri hayata geçirmeye başladıklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, araçları inceledikten sonra şunları söyledi:

"Bu araçlar artık belediyemizin ve Bodrum halkının hizmetinde. Artık elimizde yangınlara büyümeden ani müdahale edebilecek bir ekipman var. Bizde bu araçlarla birlikte orman ve itfaiye ekiplerine destek olacağız. Halkımızın yardımına daha çabuk koşacağız."

Başkan Aras'ın yakından incelediği araçlar son düzenlemelerin ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayacak. - MUĞLA