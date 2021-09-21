Son dakika haberleri... Antalya'da yangından zarar gören bal üreticilerine kovan yardımı - Son Dakika

Manavgat ilçesindeki yangında zarar gören bal üreticilerine kovan yardımında bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hasar tespit çalışmalarının ardından ihtiyaç sahiplerine eşya yardımını sürdüren ekipler, kovanları zarar gören bal üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğünce 32 üreticiye 320 kovan dağıtımı yapıldı.

Kovan dağıtımına katılan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Metin Kazaroğlu, Manavgat'ta yangından zarar gören arı kovanlarını yerinde tespit ettiklerini belirterek, "Üreticilerimizin mağduriyetlerini gidermek için kovan dağıtımını gerçekleştirdik. Bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesinde bulundu.

Yangında kovanları yanan Güzelyalı Mahallesi'nden Ali Sevinç de yardımdan dolayı yetkililere teşekkür etti.