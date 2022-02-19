Üye Girişi
Yangınzede kadın: "Yangında başıma tülbent bile alamadım" - Son Dakika

Yangınzede kadın: "Yangında başıma tülbent bile alamadım"

19.02.2022 00:55

Yangınzede kadın: "Yangında başıma tülbent bile alamadım" Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Başören Köyü'nde çıkan yangında ahırda bulunan hayvanlarını kurtaran kadın, evden başına tülbent bile alamadığını söyledi.

Yangınzede kadın: "Yangında başıma tülbent bile alamadım"

KASTAMONU - Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Başören Köyü'nde çıkan yangında ahırda bulunan hayvanlarını kurtaran kadın, evden başına tülbent bile alamadığını söyledi.

Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Başören Köyü'nde çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı sırada hayvanlarını kurtarabilmek için ahıra koşan ve 4 büyükbaş hayvanını büyük mücadele sonucunda yanmaktan kurtaran Fikriye Muzır, evden başına tülbent bile alamadığını ve yangında her şeyini kaybettiğini söyledi.

"Başımıza bir tülbent bile alamadık"

Ateşi görür görmez evi bırakıp ahıra koştuğunu söyleyen Fikriye Muzır, "Ahırdan güç bela kendi gücümle hayvanlarımı çıkardım. Yangınla bir mücadele ettik. Hayvanlarımızı kurtardık ama evimiz yandı, mahvolduk. 4 tane büyükbaş hayvanım vardı. Hepsini de şükür olsun kurtardım. 15-20 tane tavuğum vardı, tavuklarımda yandı. Yangından sadece 4 hayvanımı kurtarabildim, birde canımızı kurtardık başka bir şey kurtaramadık. Başımıza bir tülbent bile alamadık" dedi.

"Ağladık, bağırdık ama hiçbir şey kurtaramadık"

Hiçbir eşyasını kurtaramadığını belirten Muzır, "Geçtiğimiz hafta da köyümüzde yangın çıktı. O yangını söndürdük, o yangın küçüktü biraz. Ama bu evin içinden doğru yanmış, bu yangını geç duyduğumuz için, alevler evden yukarıya doğru çıkınca gördük. Baktık söndüremiyoruz yangını, kurtarmanın imkanı yok bende hemen hayvanlara koştum ahıra. Benim tek geçim kaynağım hayvancılıktı. Onları kurtarabildim, 4 büyükbaş hayvanım var. Evimiz yandı. Yastayız, evimiz yok. Ağladık, bağırdık ama hiçbir şey kurtaramadık" diye konuştu.

Yangınzede kadın: Yangında başıma tülbent bile alamadım
Yangınzede kadın: Yangında başıma tülbent bile alamadım
Yangınzede kadın: Yangında başıma tülbent bile alamadım

YORUMLAR
500
Yangınzede kadın: 'Yangında başıma tülbent bile alamadım' Yangınzede kadın: "Yangında başıma tülbent bile alamadım" KASTAMONU - Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi KASTAMONU - Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü

Kastamonu, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangınzede kadın: 'Yangında başıma tülbent bile alamadım' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
22:24 Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:01:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yangınzede kadın: "Yangında başıma tülbent bile alamadım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement