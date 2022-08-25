YANGJİANG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Yangjiang kentindeki limana sığı nan balıkçı tekneleri görülüyor, 24 Ağustos 2022 Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na göre Çin, Çarşamba günü Ma-on tayfununun tetiklediği olası jeolojik felaketlere karşı dördüncü düzey acil durum müdahalesini aktif hale getirdi. Yılın dokuzuncu tayfunu olan Ma-on'un, Perşembe gündüz saatlerinde Guangdong eyaleti sahilinde karaya ulaşması ve ülkenin güney kesiml erine şiddetli yağışlar getirmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Ma-on Tayfunundan Kaçan Balıkçı Tekneleri Yangjiang Limanı'na Sığındı - Son Dakika