Myanmar'ın Deniz Ürünleri İhracatı 5 Ayda 2 40 Milyon Doları Geçti

YANGON, 1 Eylül (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentindeki balık halinde balıkları ayıran işçiler, 1 Eylül 2022. Myanmar Ticaret Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Nisan ayında başlayan 2022-2023 mali yılının yaklaşık beş ayında ülkenin deniz ürünleri ihracatından 242,46 milyon ABD dolarının üzerinde gelir elde ettiği belirtildi. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl 1 Nisan'dan 19 Ağustos'a kadar Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da tüm deniz ürünleri ihracatı yalnızca özel sektör tarafından gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)