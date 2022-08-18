Myanmar'ın Yangon Kentinde Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti

YANGON, 17 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde şiddetli yağışların ardından selle kaplı yolda ilerlemeye çalışan bir otobüs, 17 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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