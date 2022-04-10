Yangtze Nehri'ne 230.000 Çin Mersin Balığı Salındı - Son Dakika

WUHAN, 10 Nisan (Xinhua) — Balıklar, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentinde, Çin Üç Boğaz Şirketi tarafından düzenlenen 65. mersin balıklarını salma etkinliği sırasında bırakıldı. Salınan mersin balıklarının sayısı rekor seviyeye çıktı. Şirkete bağlı Çin Mersin Balığı Araştırma Enstitüsü'nün başmühendisi Jiang Wei, balıkların erişkinliklerinin altı aylıktan 13 yaşa kadar değiştiğini söyledi. Lakabı "deniz pandaları" olan Çin mersin balığı, 140 milyon yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürüyor. Ancak Yangtze'de bulunan türün nüfusu, 20. yüzyılın sonlarında izinsiz insan faaliyetleri nedeniyle azalmıştı. Çin Üç Boğaz Şirketi, şimdiye kadar Yangtze Nehri'ne 5,3 milyon Çin mersin balığı bıraktı.