Yangtze Nehri Üzerindeki Eski Petrol İskelesi, Yunus İzleme Platformuna Dönüştü - Son Dakika

Xinhua yazarları Wang Tianyu ve Wang Xian

WUHAN, 4 Mayıs (Xinhua) -- Wang Lifeng hava güzel olduğunda, bir zamanlar çalıştığı, eskiden Wangjiahe petrol deposuna petrol taşımak için kullanılan bir iskele olan izleme platformundan sık sık videolar çekiyor ve yüzgeçsiz liman yunuslarını izliyor. İskele, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentindeki mersin balığı koruma alanında bulunduğu için yıkılmıştı. 60 yıl önce inşa edilen Wangjiahe petrol deposu, petrol rezervini yitirdikten sonra kapatıldı. Sinopec tarafından hizmet dışı bırakılan Wangjiahe sahasının yerine 60 kilometreden fazla uzaklıktaki Zhijiang şehrinde yeni bir petrol deposu inşa etti. Wangjiahe petrol deposunun kapatılabileceği haberini duyduğunda Wang, eski petrol deposuna benzersiz bağı bulunduğu için ilk başta Zhijiang'daki yeni iş için burayı terk etmekte isteksizdi. Wang, "Her şeyden öte burada çok uzun süre çalıştım" dedi.

Sinopec'in Yichang şubesinin yetkilileri, iskeleyi yıkmanın ve petrol deposunun yerini değiştirmenin önemini anlamalarına yardımcı olmak için çalışanlarla konuştu. Wang ve meslektaşları, hem şimdiki hem de gelecek nesillere fayda sağlayan ana nehri koruma ihtiyacını anlamaya başladılar. 8 Nisan 2021'de iskele yıkıldı, ancak bir kısmı kaldı ve bir yüzgeçsiz liman yunusu izleme platformuna ve ayrıca Yangtze Nehri'nin korunması için bir eğitim üssüne dönüştürüldü. Sinopec'in Hubei Yichang şubesi başkanı Xiao Anhua, "Onu bir anda ortadan kaldırıp şehrin hafızasını silemeyiz. Hem çevreyi korumalıyız hem de gelecek nesilleri eğitmeliyiz" dedi. Bugün izleme platformu internette ün kazandı. Yerel halk burada fotoğraf ve video çekmeyi seviyor. Wang, "İskele ve mavnalar, petrol taşırken Yangtze Nehri'ne belirli bir derecede zarar verdi. Şimdi nehir boyunca uzanan temiz suya ve gür yeşilliklere baktığımda, ana nehri korumaya somut katkılarda bulunduğumu hissediyorum" dedi.

Yichang'daki Çin mersin balığı doğa koruma alanı yönetim ofisinden bir yetkili olan Wu Yupu, "İskele yıkıldığından beri, genellikle burada yaşayan yüzgeçsiz yunusların sayısı beşe çıktı ve Çin mersin balığının göç yolu daha düzgün hale geldi" dedi. Wangjiahe petrol deposunun yerinin değiştirilmesi ve iskelesinin dönüştürülmesi, insanların Yangtze Nehri'ni korumak için nasıl çaba sarf ettiğini özetliyor. Sinopec'in Hubei petrol şubesinden Jing Yajun'a göre Sinopec, 2016'dan bu yana nehir kıyısındaki sekiz petrol deposunu ve nehir boyunca 17 petrol iskelesini kapattı, 12 nehir doğalgaz istasyonunu yıkıp başka yere taşıdı ve toplamda yaklaşık 3,7 milyar yuan (yaklaşık 560 milyon ABD doları) yatırım yaptı. Yeni inşa edilen Zhijiang petrol deposu aynı zamanda çevre korumanın canlı bir göstergesi. Örneğin, Yangtze Nehri boyunca kıyıdaki değerli kaynakları kurtarmak için, Zhijiang petrol deposu, boru hatlarının ve diğer tesislerin ortak yapımını sağlıyor ve iskeleyi diğer iki petrol deposuyla paylaşıyor. Zhijiang petrol deposu müdürü Liu Zhen, "Çevreyi korumak için Wangjiahe petrol deposu yıkıldı ve Zhijiang petrol deposu inşa edildi. Bu konsepti ve ruhu aktarmamız gerekiyor" dedi.