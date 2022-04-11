Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü
11.04.2022 17:04
FENGJİE, 11 Nisan (Xinhua) — Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Qutang Boğazı, muhteşem ve sarp yamaçlarının manzarasıyla ünlüdür.
FENGJİE, 11 Nisan (Xinhua) — Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Qutang Boğazı, muhteşem ve sarp yamaçlarının manzarasıyla ünlüdür.
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde, Yangtze Nehri üzerindeki Üç Boğaz'dan biri olan Qutang Boğazı'ndan bir manzara görülüyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)
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11.04.2022 17:25:43. #1.13#
SON DAKİKA: Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü - Son Dakika