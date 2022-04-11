Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü - Son Dakika
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Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü

11.04.2022 17:04
Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü

FENGJİE, 11 Nisan (Xinhua) — Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Qutang Boğazı, muhteşem ve sarp yamaçlarının manzarasıyla ünlüdür.

Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü

FENGJİE, 11 Nisan (Xinhua) — Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Qutang Boğazı, muhteşem ve sarp yamaçlarının manzarasıyla ünlüdür.

Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde, Yangtze Nehri üzerindeki Üç Boğaz'dan biri olan Qutang Boğazı'ndan bir manzara görülüyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde, Yangtze Nehri üzerindeki Üç Boğaz'dan biri olan Qutang Boğazı'ndan bir manzara görülüyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde, Yangtze Nehri üzerindeki Üç Boğaz'dan biri olan Qutang Boğazı'ndan bir manzara görülüyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü
Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde, Yangtze Nehri üzerindeki Üç Boğaz'dan biri olan Qutang Boğazı'ndan bir manzara görülüyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Hao Yuan/Xinhua)

Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde, Yangtze Nehri üzerindeki Üç Boğaz'dan biri olan Qutang Boğazı'ndan bir manzara görülüyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Hao Yuan/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Chongqing, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü - Son Dakika


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