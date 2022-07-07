Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunuslarının Suni Yetiştirilmesi ve Üremesi Başarılı Oldu - Son Dakika
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Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunuslarının Suni Yetiştirilmesi ve Üremesi Başarılı Oldu

07.07.2022 18:40
Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunuslarının Suni Yetiştirilmesi ve Üremesi Başarılı Oldu

WUHAN, 7 Temmuz (Xinhua) -- Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu Fujiu, 27 Haziran günü saat 21.35 sularında "F9C22" olarak numaralandırılan bir yunus yavrusu dünyaya getirdi.

WUHAN, 7 Temmuz (Xinhua) -- Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu Fujiu, 27 Haziran günü saat 21.35 sularında "F9C22" olarak numaralandırılan bir yunus yavrusu dünyaya getirdi. Geçtiğimiz yıllarda Çin Bilimler Akademisi Hidrobiyoloji Enstitüsü (IHB), çeşitli araştırma ve koruma enstitüleri ile el ele verdi ve suni yunus yetiştirilmesi ve üremesi gibi alanlarda meyvelerini aldı. Yeni doğan F9C22'ye ek olarak, üçü esaret altında suni üreme yoluyla yetiştirilen altı Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu daha var.

Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunuslarının Suni Yetiştirilmesi ve Üremesi Başarılı Oldu

Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu F9C22, Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki Çin Bilimler Akademisi'nin Hidrobiyoloji Enstitüsü'nde annesiyle birlikte suda yüzüyor, 29 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)

Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunuslarının Suni Yetiştirilmesi ve Üremesi Başarılı Oldu

Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu F9C22, Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki Çin Bilimler Akademisi'nin Hidrobiyoloji Enstitüsü'nde annesiyle birlikte suda yüzüyor, 29 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)

Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunuslarının Suni Yetiştirilmesi ve Üremesi Başarılı Oldu

Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu F9C22, Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki Çin Bilimler Akademisi'nin Hidrobiyoloji Enstitüsü'nde annesiyle birlikte suda yüzüyor, 29 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)

Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunuslarının Suni Yetiştirilmesi ve Üremesi Başarılı Oldu

Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu F9C22, Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki Çin Bilimler Akademisi'nin Hidrobiyoloji Enstitüsü'nde annesiyle birlikte suda yüzüyor, 29 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)

Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunuslarının Suni Yetiştirilmesi ve Üremesi Başarılı Oldu

Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu F9C22, Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki Çin Bilimler Akademisi'nin Hidrobiyoloji Enstitüsü'nde annesiyle birlikte suda yüzüyor, 29 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangtze Sırt Yüzgeçsiz Yunuslarının Suni Yetiştirilmesi ve Üremesi Başarılı Oldu - Son Dakika

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