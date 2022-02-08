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Yanıcı madde taşıyan tanker alev aldı, sürücüler kornoya basarak faciayı önledi - Son Dakika

Yanıcı madde taşıyan tanker alev aldı, sürücüler kornoya basarak faciayı önledi

08.02.2022 14:43
Yanıcı madde taşıyan tanker alev aldı, sürücüler kornoya basarak faciayı önledi

Kastamonu'da seyir halinde olan bir tankerin arka bölümünden alevler yükselmeye başladı.

Kastamonu'da seyir halinde olan bir tankerin arka bölümünden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden diğer sürücüler, tankeri durdurarak faciayı önledi.

Olay, Kastamonu- İnebolu karayolu İkiçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanıcı madde taşıyan tankerin arka bölümü, seyir halindeyken alev aldı. Tankerin arkasında yükselen alevleri gören diğer sürücüler, kornaya basarak tanker sürücüsünü uyardı. Tankeri durduran sürücü, yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü.

(Muhammed Kömeçoğlu/ İHA)

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kastamonu, Tanker, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yanıcı madde taşıyan tanker alev aldı, sürücüler kornoya basarak faciayı önledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yanıcı madde taşıyan tanker alev aldı, sürücüler kornoya basarak faciayı önledi - Son Dakika
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