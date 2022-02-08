Üye Girişi
Yanıcı madde taşıyan tanker alev aldı, sürücüler kornoya basarak faciayı önledi - Son Dakika

Yanıcı madde taşıyan tanker alev aldı, sürücüler kornoya basarak faciayı önledi

08.02.2022 21:32
Yanıcı madde taşıyan tanker alev aldı, sürücüler kornoya basarak faciayı önledi

Kastamonu'da seyir halinde olan bir tankerin arka bölümünden alevler yükselmeye başladı.

Kastamonu'da seyir halinde olan bir tankerin arka bölümünden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden diğer sürücüler, tankeri durdurarak faciayı önledi.

Olay, Kastamonu- İnebolu karayolu İkiçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanıcı madde taşıyan tankerin arka bölümü, seyir halindeyken alev aldı. Tankerin arkasında yükselen alevleri gören diğer sürücüler, kornaya basarak tanker sürücüsünü uyardı. Tankeri durduran sürücü, yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. - KASTAMONU

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kastamonu, Tanker, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanıcı madde taşıyan tanker alev aldı, sürücüler kornoya basarak faciayı önledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:59 İddialar doğrulandı! Alişan ve Buse Varol çifti boşanma kararı aldı
22:57 Fenerbahçe, Real Madrid'i sahada yok etti! İspanyol devi tarihinde bir ilki yaşadı
22:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, rock müziğini öncü isimlerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı
22:52 Angelina Jolie, sosyal medya hesabından paylaştı: "Bir daha hiç dışarı çıkamayabilirim"
22:40 Son Dakika: Kadıköy'de büyük mağlubiyet! Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kayserispor'a elendi
22:13 Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu
22:11 Gazeteci Erk Acarer sosyal medyadan paylaştı: İşte Falyalı'nın katil zanlıları!
22:00 Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle toplantı yaptı
21:46 Fenerbahçe'nin en büyük pişmanlığıydı! Süper Lig'e geri dönen bu isim resmen imzayı attı
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırıda can verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 23:08:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yanıcı madde taşıyan tanker alev aldı, sürücüler kornoya basarak faciayı önledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement