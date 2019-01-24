Son Dakika Haberleri: Yanıcı Madde Yüklü Tırda Yangın Paniği

Yanıcı Madde Yüklü Tırda Yangın Paniği

1 saat önce

Zonguldak'ta yanıcı madde yüklü tırda küçük çapta meydana gelen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yanıcı Madde Yüklü Tırda Yangın Paniği, System.String[]
Zonguldak'ta yanıcı madde yüklü tırda küçük çapta meydana gelen yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Caddesi Fındıksuyu Sokak mevkisinde yaşandı. İddialara göre, yanıcı madde yüklü tırın balata bölümünde küçük çapta yangın çıktı. Yangını kısa sürede fark eden sürücü müdahalede bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Tır ise olası bir duruma karşı başka bir bölgeye getirildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ulaşım ise kısa süreliğine tek şeritten sağlandı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:59 Kaynak: İHA

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