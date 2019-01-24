Yanıcı Madde Yüklü Tırda Yangın Paniği
1 saat önce
Zonguldak'ta yanıcı madde yüklü tırda küçük çapta meydana gelen yangın kısa sürede söndürüldü.
Zonguldak
'ta yanıcı madde yüklü tırda küçük çapta meydana gelen yangın kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit
Caddesi Fındıksuyu Sokak mevkisinde yaşandı. İddialara göre, yanıcı madde yüklü tırın balata bölümünde küçük çapta yangın çıktı. Yangını kısa sürede fark eden sürücü müdahalede bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Tır ise olası bir duruma karşı başka bir bölgeye getirildi. Polis
ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ulaşım ise kısa süreliğine tek şeritten sağlandı. - ZONGULDAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:59 Kaynak: İHA
Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler
Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı