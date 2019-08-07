Yanıcı maddeyle oynayan çocuk yüzünden yaralandı
1 saat önce
Yanıcı maddeyle oynayan çocuk yüzünden yaralandıBURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, yanıcı maddeyle oynayan çocuk yüzünden yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:37 Kaynak: İHA
Yanıcı maddeyle oynayan çocuk yüzünden yaralandı
BURSA - Bursa
'nın Orhaneli
ilçesinde, yanıcı maddeyle oynayan çocuk yüzünden yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki E.D. isimli çocuk, evlerinin bahçesinde kutu içerisinde bulunan yanıcı maddeyi yaktığı sırada yüzünden yaralandı. Ailesi tarafından küçük çocuk önce ilçe hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Bursa'ya sevk edildi. Burada gereken tedavisi yapıldıktan sonra ambulansla bu kez İnegöl
'de geçtiğimiz günlerde hizmete açılan yanık ünitesine getirilerek tedavi altına alındı. E.D'nin yüzünden ve kollarında yanıklar meydana geldiği öğrenildi. Gelen çocuk yanık ünitesinde tedavisi sürerken, İinegöl'de açılan bölümün ilk hastası oldu.
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